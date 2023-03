So dekadent lebt König Charles während seines Berlin-Besuchs

Der Staatsbesuch von König Chales III. (74) beginnt heute. Zusammen mit seiner Frau Camilla (75) wird er in den nächsten drei Tagen Berlin und Hamburg besuchen. In Berlin soll das Königspaar im Nobel-Hotel Adlon untergekommen sein. Zu Beginn der Woche konnte man noch sehen, wie dem Hotel der letzte Schliff gegeben wurde. So schick sollen Charles und Camilla hier untergekommen sein!

Laut ntv.de sollen Charles und Camilla in der Royal-Suite rund 185 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die Suite kostet vermutlich mindestens 20.000 Euro pro Nacht. Im Preis inbegriffen ist auch der Butler-Service, der für das royale Paar rund um die Uhr bereitsteht. Darüber hinaus habe die Royal-Suite auch eine eigene Sauna und ein King-Size-Bett.

Außerdem soll König Charles auch seinen persönlichen Koch Graham Tinsley mit nach Deutschland gebracht haben. Dieser verriet über die Bewirtung des Königs gegenüber Hello Magazine: "Der König mag keine Schokolade, keinen Kaffee und keinen Knoblauch. Darauf müssen wir achten, wenn wir ein Menü für ihn planen."

Anzeige

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles in Berlin im März 2023

Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Elke Büdenbender, Queen Consort Camilla, König Charles und Frank-Walter Steinmeier im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de