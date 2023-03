Staatsbankett in Berlin: So schön sieht Charles' Camilla aus

Camilla (75), Queen Consort, strahlt! Ganz Berlin ist in Aufruhr: Hoher Besuch erreichte am Mittwochnachmittag die deutsche Hauptstadt. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Frau Elke Büdenbender (61) erwarteten voller Vorfreude König Charles III. (74) und dessen Frau Camilla. Nachmittags trat das royale Paar mit Fans am Brandenburger Tor in Kontakt. Am Abend steht ein Staatsbankett an. Zu diesem Anlass schlüpfte Camilla in ein wunderschönes Kleid!

Camilla erschien zum Staatsbankett am Schloss Bellvue in einem bodenlangen schwarzen Kleid, das mit einem floralen Strickmuster verziert ist. Dazu trägt sie eine auffällige silberne Kette, silberne Ohrringe und eine Krone. Besonders auffällig: Am Kleid hängt ein kleines gerahmtes Foto der verstorbenen Queen (✝96). Die 75-Jährige strahlt auf den Schnappschüssen und scheint ihren Aufenthalt in Deutschland sichtlich zu genießen.

Als Camilla am Nachmittag Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke am Brandenburger Tor begrüßte, begeisterte sie ihre Fans in einem Traum in Türkis. Sie trug einen Mantel und einen Hut in der schönen Farbe. Das Outfit ergänzte sie mit einer Brosche, die ihr einst die im September verstorbenen Queen geschenkt hatte. Die Königin hatte das Schmuckstück ihrerseits von ihrer Großmutter zu ihrer Konfirmation 1942 bekommen.

Getty Images Elke Büdenbender und Camilla, Queen Consort, in Berlin

Getty Images Camilla, Queen Consort

Getty Images Camilla, Queen Consort, in Berlin, März 2023

