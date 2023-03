Viel Koffein: "Vampire Diaries"-Stars hatten Angstzustände

Ian Somerhalder (44) und Paul Wesley (40) litten wohl sehr unter den Trinkgewohnheiten ihrer Vampire Diaries-Rollen! Vor sechs Jahren lief die letzte Folge der erfolgreichen Vampir-Serie, die jahrelang ein Millionenpublikum begeistert hatte. Insgesamt acht Staffeln mit 171 Folgen wurden gedreht. Dabei hatte das Brüder-Duo in vielen Szenen auch gerne mal zum Whiskey gegriffen – und das wurde Ian und Paul zum Verhängnis!

Wie der Stephan-Darsteller jetzt in einem Interview mit Page Six verrät, wurde bei den Dreharbeiten der ersten Staffel der Alkohol durch Eistee ersetzt. "Wir hatten wahnsinnige Angstzustände, weil da so viel Koffein drin war", erklärte er. Durch die vielen Wiederholungen hätten sie literweise Tee trinken müssen: "Man trinkt 20 bis 30 Tassen Tee und am Ende des Tages denkt man: 'Ahh!' Wir haben nicht [geschlafen]", meinte sein Serien-Kollege. In den Staffeln darauf seien sie dann aber zu Kräutertee gewechselt.

Aber nicht nur am Set hatten sie mit Whiskey zu tun – mittlerweile verkaufen die beiden einstigen Co-Stars einen eigenen Bourbon! "Wir standen acht Jahre gemeinsam vor der Kamera, jetzt gründen wir ein Unternehmen. Das ist etwas Besonderes", hatte Ian gegenüber Promiflash erzählt, als sie 2020 mit ihren Drink auf den Markt gegangen waren.

