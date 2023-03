Vorliebe für Echtpelz: So geht GNTM-Elsa mit dem Hate um

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Elsa Latifaj hatte in diesem Jahr für ordentlich Trubel in Heidi Klums (49) Castingshow gesorgt: Unter anderem hatte die Österreicherin nämlich betont, dass sie Echtpelz liebt. Daraufhin hatte sie viel Kritik und Hate in den sozialen Medien einstecken müssen. Aber wie geht die Influencerin damit eigentlich um? "Es ist nichts Neues für mich, außer dass es diesmal sehr viele Leute waren, aber das macht nichts", erklärte sie im Promiflash-Interview.

