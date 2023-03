Während Lockdown: Sängerin Adele griff zu viel Alkohol!

Sie ist zurück auf der Bühne! Adele musste ihre geplanten Las Vegas Shows aufgrund des Lockdowns zunächst verschieben. Seit November kann sie nun endlich für ihre Fans im Colloseum performen. Vor wenigen Tagen gab sie sogar eine Verlängerung ihrer Show bekannt. Zwischen den Songs lässt Adele ihre Fans auch immer wieder an Details aus ihrem Leben teilhaben. So auch bei ihrer letzten Show: Adele erklärte sehr ehrlich, wie schwer für sie der Lockdown zu Beginn war!

Während ihrer "Weekends with Adele"-Show in Las Vegas verriet Adele einiges über ihre Zeit im Lockdown. "Als ich während Covid herkam, während des Lockdowns, hatte ich manchmal morgens um elf schon vier Flaschen Wein getrunken – wie sehr viele Leute", erklärte die "All I Ask"-Sängerin. Ursprünglich hatte sie ein Album für 2020 geplant, verschob dieses jedoch aufgrund der kritischen Situation und ihrer Scheidung.

Im Interview zu ihrem Comeback mit Oprah Winfrey (69) erklärte sie bereits vergangenes Jahr, dass sie dem Alkohol abgeschworen habe. "Es ist eine interessante Art, sich selbst kennenzulernen, wenn man trocken ist.", beschreibt sie. Der Alkohol habe ihr außerdem ihren Vater genommen.

Getty Images Adele Adkins, Juli 2021

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

