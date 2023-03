Ashley Tisdale schwärmt: Austin Butler immer für Tochter da

Ashley Tisdale (37) und Austin Butler (31) pflegen ein enges Verhältnis zueinander! Die beiden Schauspieler hatten 2011 zusammen für "Sharpay’s Fabulous Adventure" vor der Kamera gestanden. Seitdem sind sie ein Herz und eine Seele. 2021 wurde die Blondine zum ersten Mal Mama. Auch ihr bester Freund scheint total angetan von Tochter Jupiter (2) zu sein. Austin nimmt sich nämlich immer Zeit für Ashleys kleinen Nachwuchs!

"Gleich am Tag nach der Geburt hat er uns im Krankenhaus per Videocall angerufen. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt er sich immer Zeit", schwärmt der einstige Disney-Star von dem "Elvis"-Darsteller gegenüber Us Weekly. Auch weiterhin versuche Austin sich stets die Zeit zu nehmen, um seine Beziehung zu der kleinen Jupiter zu stärken.

Austin und Ashley sind jedoch nicht bloß eng miteinander befreundet, sondern auch miteinander verwandt! Im Rahmen der Webserie von Ancestry “2 Lies & A Leaf” fand die 37-Jährige erst kürzlich heraus, dass sie laut eines DNA-Testes Cousins zehnten Grades seien.

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter Iris French

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Austin Butler bei den Oscars 2023

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass die beiden so gut miteinander befreundet sind? Ja, klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de