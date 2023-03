Freund verrät: Paul O'Grady war kurz vor Tod "voller Leben"

Paul O'Gradys Tod kam offenbar total unerwartet. Am Mittwochmorgen wurde öffentlich, dass der Schauspieler und Comedian am Dienstagabend im Alter von 67 Jahren verstorben ist. Nähere Hintergründe sind bislang nicht bekannt – er sei friedlich eingeschlafen. Nur wenige Stunden vor seinem Tod soll Paul allerdings noch total fit gewirkt haben. Ein Freund erinnert sich nun an ihre letzte gemeinsame Begegnung.

Der Radioproduzent Malcolm Prince hatte Paul am Dienstag noch gesehen. Er sei zu diesem Zeitpunkt voller Vorfreude auf seine neue Show gewesen. "Gestern Nachmittag war ich bei Paul zu Besuch, um mit ihm zu plaudern. Umgeben von seinen geliebten Hunden lachte er, lächelte und war voller Leben", berichtete der gebürtige Brite auf Instagram. Dass Paul jetzt tot sei, könne er kaum fassen. "Wir haben ein einzigartiges Talent verloren – und ich habe einen lieben Freund verloren. Wir hatten alle das Glück, Paul in unserem Leben zu haben", betonte er abschließend.

Neben Malcolm pflegte Paul auch eine enge Freundschaft zu Queen Consort Camilla (75). Auf dem Twitter-Account der Königsgemahlin und ihres Mannes Charles III. (74) hieß es: "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Paul O'Grady, der eng mit Ihrer Majestät bei der Unterstützung von Battersea zusammengearbeitet hat und für viel Gelächter und viele schwanzwedelnde Erinnerungen gesorgt hat."

Getty Images Paul O'Grady im Juni 2022 in London

Getty Images Queen Consort Camilla und Paul O'Grady

Getty Images Paul O'Grady bei den National Television Awards 2019

