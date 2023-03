Gigi Hadid unbeeindruckt unterwegs nach Zayn-Flirt-Gerüchten

Gigi Hadid (27) scheint die angebliche Romanze ihres Ex' nicht zu stören! Das Model und der einstige One Direction-Star Zayn Malik (30) waren seit 2016 ein Paar gewesen. Im September 2020 begrüßten die Turteltauben dann sogar eine gemeinsame Tochter auf der Welt. Doch die Beziehung ging ein Jahr später in die Brüche. Aktuell kursieren Gerüchte, dass Gigis Baby-Daddy nun mit Selena Gomez (30) anbandeln soll. Die Laufstegschönheit zeigt sich jetzt inmitten der Spekulationen gleichgültig.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die 27-Jährige zu sehen, wie sie aus einem Auto aussteigt. Mit einem teilnahmslosen Gesichtsausdruck macht Gigi eine lässige Figur in zerrissenen Baggy-Jeans und einem bequemen weißen Pullover. Ihren lockeren Style perfektioniert sie mit einer Sonnenbrille und einem umgedrehten Cap. Kein Anzeichen deutet darauf hin, dass sie sich etwas aus den Spekulationen um ihren Verflossenen macht.

Ein Insider behauptete zuletzt gegenüber dem britischen Magazin Us Weekly, dass die Beauty den Vater ihrer Tochter sogar dabei unterstütze, eine neue Liebe zu finden. "Gigi hat überhaupt kein Problem damit, dass Zayn sich verabredet, solange er glücklich und ausgeglichen ist", fügte die Quelle hinzu.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

