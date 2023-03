Hacking-Prozess: Prinz Harry schwänzt dritten Tag im Gericht

Prinz Harry (38) fehlte an Tag drei. Der royale Aussteiger kämpft derzeit vor Gericht wegen eines Falls in den 90ern. Er und andere Promis wie Elton John (76) und Sadie Frost (57) sollen von einem Medienunternehmen abgehört worden sein. Dafür habe der Verlag Abhörgeräte in Häusern und Autos anbringen lassen. Mittlerweile ist sogar von Telefon-Hacking die Rede. Der Prozess soll insgesamt vier Tage gehen – aber am dritten Verhandlungstag fehlte Harry.

Laut Informationen von People war Harry am dritten Prozesstag nicht im Gericht. Die Verhandlung wurde aber wohl fortgesetzt und von dem Herzog von Sussex wurde eine schriftliche Aussage verlesen. Darin soll er betonen, von der Abhörung seines Telefons nichts gewusst und auch nicht damit gerechnet zu haben. "Niemand wäre so dumm, mein Telefon zu hacken, wenn man bedenkt, welche Folgen das für die Sicherheit hätte, wenn meine privaten Informationen und mein Aufenthaltsort in die falschen Hände geraten würden", soll es in der Aussage heißen.

Dass Harry keine Ahnung von dem Telefon-Hacking hatte, soll aber auch an der Königsfamilie selbst gelegen haben. Während der Verhandlung hat er wohl seiner Frau Herzogin Meghan (41) gedankt, dass sie ihm geholfen habe, die britische Presse mit anderen Augen zu sehen – anders als der Palast. "Die Institution hat mir zweifellos lange Zeit Informationen über das Telefon-Hacking von NGN vorenthalten", soll er laut Radar Online erklärt haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry vor dem Royal Courts of Justice in London, 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de