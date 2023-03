Hochzeit und Kinder? Das sind Davina Geiss' Zukunftspläne

Wünscht sich Davina Shakira Geiss (19) mal eine eigene Familie? Die Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (57) lebt seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. In der eigenen TV-Show Die Geissens bekommen die Fans immer wieder Einblicke in das Leben der Millionäre – auch privater Natur. Via Instagram teilt die 19-Jährige nun weitere Details und spricht offen über ihre Zukunftspläne: Davina möchte später gerne heiraten und zwei bis drei Kids haben. Der richtige Mann dazu fehlt ihr aber noch...

