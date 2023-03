Jury stimmt zu: Ex-US-Präsident Donald Trump wird angeklagt!

Donald Trump (76) könnte zur Rechenschaft gezogen werden! Der frühere US-Präsident soll der Pornodarstellerin Stormy Daniels (44) vor der Wahl 2016 über seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen ein Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar, umgerechnet 120.000 Euro, gezahlt haben. Sie hatte behauptet, im Jahr 2006 Sex mit ihm gehabt zu haben. Trump und seine heutigen Anwälte geben zwar eine Zahlung zu – eine Affäre verneinen sie jedoch vehement. Ein Geschworenengericht in Manhattan hat nun entschieden, ob die Schweigegeldzahlung gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat: Donald wird angeklagt!

Wie New York Times und CNN unter Berufung auf Polizeikreise berichten, habe die Jury für die strafrechtliche Anklage gegen den Unternehmer gestimmt. Wie genau diese lautet, ist noch ungewiss – vermutlich werde sie aber in den nächsten Tagen vorgestellt. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein früherer US-Präsident strafrechtlich angeklagt wird.

Mitte März hatte Trump auf Twitter das Gerücht gestreut, verhaftet zu werden und seine Anhänger zu Protesten aufgerufen. Der 76-Jährige ist jedoch nach wie vor auf freiem Fuß. Ob er im Fall der Fälle wirklich ins Gefängnis wandert, ist unklar.

Getty Images Stormy Daniels im Januar 2019

Getty Images Donald Trump im November 2020

Getty Images Donald Trump, September 2021

