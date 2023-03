"Kein Fan": GNTM-Kandidatin Coco disst die Elevator Boys

Mit dieser Reaktion hätten die Elevator Boys wohl nicht gerechnet! Die aktuelle Germany's next Topmodel-Staffel ist in vollem Gange. Um in die nächste Runde zu kommen, müssen die jungen Nachwuchsmodels nicht nur Modelmama Heidi Klum (49) beeindrucken, sondern auch ihre wöchentlich wechselnden Gastjuroren. In dieser Folge sind die Elevator Boys dabei. Die meisten Mädels freuten sich sehr über die Anwesenheit der Hotties – bis auf Coco Clever!

Die Girls mussten mit den Influencern einen Videoclip drehen. Auf die Frage, ob sie die fünf TikTok-Stars kennt und ein Fan ist, gab Coco eine Antwort, mit der sicherlich niemand gerechnet hätte: "Ich kenne sie, aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen", antwortete die Beauty schnippisch.

Die Elevator Boys sind derartige Reaktionen vermutlich eher nicht gewohnt. Tim Schaecker (24), Jacob Rott, Bene Schulz, Julien Brown und Luis Freitag schien der Diss der schönen Kandidatin ziemlich irritiert zu haben. Dennoch nahmen sie die Reaktion sportlich: "Vielleicht können wir ja jetzt überzeugen."

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Die Elevator Boys und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Coco Clever bei GNTM

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Die Elevator Boys und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de