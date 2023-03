Kritik: Georgina Fleur erklärt Instagram-Account für Tochter

Georgina Fleur (32) möchte mit dem Account ihrer Tochter anderen Müttern helfen. Im Sommer 2021 hat sich für die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr Leben komplett verändert: Der Reality-TV-Star ist zum ersten Mal Mama geworden. Auch wenn sie ihre Kleine regelmäßig im Netz zeigt, zensiert sie jedoch immer ihr Gesicht und nennt auch nicht ihren Namen. Umso fragwürdiger fanden es Georginas Fans nun, dass sie ihrer einjährigen Tochter ein eigenes Instagram-Profil erstellt hat. Jetzt erklärt die Influencerin, warum ihr Nachwuchs nun auch auf Social Media ist.

In ihrer Instagram-Story reagiert die 32-Jährige auf die Kritik. "Ich dachte mir einfach, was ich mit der Kleinen alles erlebt habe – ich als alleinerziehende Mutter ohne Nanny, ohne Vater, ohne Hilfe. Wo die überall war, was wir alles erlebt haben. Da dachte ich mir einfach, irgendwie möchte ich das Ganze wie ein Tagebuch und Fotoalbum für sie aufheben", erklärt die Rothaarige ihre Entscheidung. Das Profil möchte sie zudem dazu nutzen, anderen Müttern Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben rund ums Thema Reisen mit Kind. "Ich möchte jetzt einfach nach eineinhalb Jahren als Mutter meine Erfahrungen mit euch teilen – deswegen habe ich dieses Profil gemacht", äußert Georgina.

Doch auch wenn ihr Nachwuchs nun seinen eigenen Account auf Instagram hat, möchte die TV-Bekanntheit nicht von ihren Prinzipien abweichen. "Weiterhin gibt es natürlich für euch nicht ihr Gesicht zu sehen, ihr Name wird nicht genannt und es gibt natürlich auch keine Bikinibilder", stellt Georgina klar. Zudem habe sie eingestellt, dass das Profil privat ist, sodass sie jede Anfrage genaustens prüfen könne.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, 2023

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de