Georgina Fleur erstellt Insta-Profil für ihre Tochter (1)!

Früh übt sich? Georgina Fleur (32) ist seit August 2021 stolze alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter. Zusammen mit ihrem Baby wohnt sie in Dubai und lebt dort ein absolutes Luxusleben. Im Netz nimmt die Influencerin ihre Community auch immer in ihren Alltag als Mama mit – obwohl sie das Gesicht ihrer Tochter konsequent nicht zeigt und noch nicht mal ihren Namen verraten hat. Doch nun hat Georgina ihrer einjährigen Tochter sogar einen eigenen Account erstellt...

Das verkündete sie auf Instagram. "Da wollte ich jetzt ihre ganzen Fotos drauflegen, was wir alles erleben und so, dass sie quasi ihr eigenes Baby-Profil hat und so ein bisschen Baby-Content von meinem Profil dann runtermachen", begründete Georgina die Entscheidung. Von ihren Prinzipien will sie aber auch mit dem eigenen Account für die Einjährige nicht abweichen: "Natürlich zeige ich ihr Gesicht weiterhin nicht", stellte die Ex-Bachelor-Kandidatin klar.

Bei den Followern kommt das neue Profil allerdings gar nicht gut an. "Ich mag dich sehr. Aber warum muss man einem Kind schon so eine Plattform geben?", fragte sich eine Userin. "Geht ja mal gar nicht! Will das Gesicht ihrer Tochter nicht zeigen, aber Kind vermarkten ist in Ordnung?!", stimmte ihr eine weitere zu und war damit nicht allein: "Reine Geldmacherei!"

Georgina Fleur und ihre Tochter im März 2023

Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Oktober 2022

