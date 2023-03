"Manta, Manta 2": Tina wollte nicht aufhören, Til zu küssen!

Am Set von "Manta, Manta 2" ging es wohl heiß her! Nach über dreißig Jahren kommt diese Woche die Fortsetzung des deutschen Kultfilms "Manta, Manta" in die Kinos. Die Hauptrollen werden natürlich wieder von Star-Schauspieler Til Schweiger (59) und Tina Ruland (56) aka Bertie und Uschi verkörpert. Zwischen den beiden Figuren soll es auch im zweiten Teil heiß hergehen. Tatsächlich genoss Tina das Geknutsche mit Til bei den Dreharbeiten so sehr, dass sie gar nicht mehr aufhören wollte...

Im Bild-Interview schwärmte sie jetzt von ihren Filmküssen: "Mega! Nach wie vor. Genauso wie damals! Es war einfach sensationell." Woraufhin Til lachend bestätigte: "Tina küsst toll, hat ganz wunderbare Lippen. Das war damals schon so. Und sie hat nichts verlernt." Weiter betonte Tina: Sie habe immer mehrere Takes der Kussszenen gefordert! "Sie hat sich sogar beschwert!", erinnerte sich Til. "Also, es war so: Ich habe Tina ganz kurz geküsst und dann 'Cut' gerufen! Ich werde Tinas angepissten Blick nie vergessen..."

Apropos Küsserei – wie sieht es damit denn im Privatleben der Schauspieler aus? "Wir sind seit dem Film auch privat ein Paar. [...] Kleiner Scherz. Ich bin Single und genieße es gerade sehr", erklärte Tina. Und Til? "Es ist kompliziert… Nächste Frage bitte!", betonte er lediglich. Werdet ihr euch "Manta, Manta 2" ansehen? Stimmt ab!

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland bei der Weltpremiere von "Manta, Manta 2"

Getty Images Michael Kessler, Tina Ruland und Til Schweiger

Getty Images Tina Ruland bei einem Presse-Event für "Manta, Manta 2"

