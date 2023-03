Scherzkeks: Blake Lively wollte Beziehung von Fans beenden!

Das war wohl ein unvergessliches Erlebnis! Blake Lively (35) und ihr Ehemann Ryan Reynolds (46) wurden diesen Februar zum vierten Mal Eltern. Die Schauspieler sind derzeit mit ihrem Sohn James (8), den Töchtern Inez (6) und Betty (3) sowie dem jüngsten Neuzugang in Wales unterwegs. Die sechsköpfige Familie machte einen Abstecher ins Wrexham-Stadion, um Ryans Fußballklub zu unterstützen. Es ist jedoch ein Fan, dem der Tag womöglich in Erinnerung bleiben wird: Blake will, dass er single wird!

Wie People berichtete, besuchte die 35-Jährige am Samstag ein Spiel der walisischen Fußballmannschaft Wrexham AFC. Nach der Beendigung des Turniers begrüßte der Gossip Girl-Star die Fans am Spielfeldrand. Als einer von ihnen sie darum bat, seiner Freundin einen Gruß auszurichten, antwortete sie: "Hi Stephanie. Du solltest ihn verlassen." Womöglich über ihre eigene Aussage überrascht, schlug sie die Hände vor den Mund und lief weiter.

Der Zuschauer hingegen nahm es mit Humor. Via Twitter veröffentlichte er ein Video von dem Geschehen und schrieb dazu: "Stephs weinte vor Glück. Sie ist einfach überglücklich. Zum Glück hat sie nicht mit mir Schluss gemacht. Nochmals danke."

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Deadpool 2"-Premiere

Getty Images Blake Lively im Februar 2022

