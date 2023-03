Tom Bradys Sohn Benjamin hatte mit Mobbing zu kämpfen

Er stand unter Druck! Tom Brady (45) ist ein ehemaliger Football-Quarterback und spielte für viele Jahre in der National Football League. Außerhalb des Feldes ist er außerdem stolzer Vater von drei Kindern. Während einige der Kids in seine Fußstapfen treten, erfreut sich der gemeinsame Sohn von Gisele Bündchen (42) und ihm eher an anderen Sportarten. Jetzt erzählte Gisele, dass Benjamin deshalb sogar gemobbt wurde!

Im Interview mit Vanity Fair sprach Gisele jetzt über diese herausfordernde Zeit. "Der sportliche Druck, Toms Sohn zu sein, führte in Boston nach einem Baseballspiel zu Mobbing", berichtete das Model. Die gemeinsamen Kinder seien zwar alle von Natur aus sportlich begabt, doch das bedeute nicht, dass sie alle den gleichen Sport wie Tom verfolgen müssen. Sohn Benjamin begeistere sich eher für Sportarten wie Surfen oder Skifahren.

Vater Tom habe lange nicht verstanden, dass Benjamin andere Interessen als er habe. Doch irgendwann habe seine ehemalige Frau Gisele zu ihm gesagt: "Kannst du bitte verstehen, dass dein Sohn anders ist?" Inzwischen habe sich der ehemalige Footballstar an die Interessen seines Sohnes gewöhnt. Benjamin scheint das zu genießen: "Wenn wir das tun, worauf er Lust hat, haben wir die beste Zeit zusammen", plauderte Tom aus dem Nähkästchen.

Getty Images Tom Brady, Footballer

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Vivian, John und Benjamin

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian

