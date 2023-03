Gisele Bündchens Stiefsohn Jack weckte ihren Kinderwunsch

Gisele Bündchen (42) ist ein brasilianisches Model. Viele Jahre lief sie unter anderem als Victoria's Secret-Engel über den Laufsteg. Neben ihrer erfolgreichen Karriere fand sie auch die große Liebe und heiratete Football-Spieler Tom Brady (45). Gemeinsam sind die beiden Eltern von zwei Kindern. Im letzten Jahr ließ sich das einstige Traumpaar scheiden. Jetzt erzählte Gisele, dass ihr Stiefsohn Jack den Wunsch in ihr weckte, Mutter zu sein.

Im Interview mit Vanity-Fair erzählte das Model, dass Tom ihr schon früh in der Beziehung mitteilte, dass seine Ex Bridget Moynahan (51) von ihm schwanger sei. Der Sohn Jack war für Gisele wie ein "Bonuskind" und bestärkte sie in der Entscheidung, eine eigene Familie gründen zu wollen. "Jack trat in unser Leben und ich fühlte mich so gesegnet und es erweckte in mir irgendwie diesen Wunsch, eine Mutter zu sein", erzählte sie dem Magazin.

"Ich habe immer davon geträumt, Mutter zu sein, aber das ging ein bisschen schneller, als ich dachte, denn ich hatte diesen wunderschönen kleinen Engel, den ich pflegen und lieben durfte", gab Giselle zu. Inzwischen hat das Model gemeinsam mit ihrem Ex Tom zwei eigene Kinder. Zu ihrer Beziehung zu dem Football-Spieler sagte sie, dass die Kinder sie näher zusammen gebracht haben.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kindern im Mai 2021

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2010

