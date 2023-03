Alles anders bei "Let's Dance": Gibt es heute einen Exit?

Auf was müssen sich die Zuschauer heute Abend bei Let's Dance einstellen? In der vergangenen Show kündigten Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) etwas an, was es in der Geschichte der beliebten Tanzsendung noch nie gab: Alle Tanzpaare wurden noch mal gemischt. Auf die Entscheidung reagierten die Prominenten mit gemischten Gefühlen. Doch das ist nicht die einzige Neuerung. Jetzt klärten die Moderatoren auf, ob heute Abend überhaupt jemand rausfliegt!

Das verriet Daniel Hartwich schon zu Beginn der Folge. "Heute kann keiner rausfliegen", stellte der 44-Jährige klar. Somit sind die Profitänzer und ihre Stars in der kommenden Folge von "Let's Dance" am Freitag, den 14. April – nach der Pause an Karfreitag – in ihren gewohnten Paarkonstellationen dabei. Das dürfte wohl vor allem so einige Prominente freuen. Nachdem in der vergangenen Folge der Partner-Switch verkündet wurde, brach zum Beispiel Sharon Battiste (31) in Tränen aus, weil ihr ihr Tanzpartner Christian Polanc (44) genommen wurde.

Andere wiederum schienen von dem Partner-Switch zu profitieren. "Im ersten Moment waren wir geschockt, aber ich bin megahappy, dass es stattgefunden hat!“, gab zum Beispiel Philipp Boy (35) im Interview mit RTL zu. Durch den Wechsel habe er gelernt, wie unterschiedlich die Profitänzer mit den Prominenten arbeiten, erklärte der ehemalige Kunstturner.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Daniel Hartwich, Victoria Swarovski, "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

Instagram / philipp.boy Christina Luft und Philipp Boy beim Tanztraining für "Let's Dance"

