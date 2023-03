Bachelor-Kuss in der Rosennacht: So kam es bei den Fans an

Das denken die Zuschauer! Im schönen Mexiko sucht der diesjährige Bachelor David Jackson zurzeit nach seiner Traumfrau. Auf Dates lernt der Rosenkavalier die Kandidatinnen kennen und ging mit einigen von ihnen bereits auf Tuchfühlung. Bei seinem Rendezvous mit Rebecca Ries kam es trotz romantischer Stimmung nicht zu einem Kuss, in der Nacht der Rosen holte der Bachelor das dann nach! Doch wie kam die Situation bei den Zuschauern an? Die Meinungen der Promiflash-Leser sind gespalten!

An der Umfrage [Stand: 31. März 2023, 09:00 Uhr] nahmen insgesamt 931 Leser teil und stimmten darüber ab, ob der Kuss in Anwesenheit der anderen Kandidatinnen süß oder unangebracht gewesen sei. 524 Leser und damit 56,3 Prozent finden es schön, dass David den verpassten Kuss nachgeholt hat. Doch ganze 407 Personen und damit 43,7 Prozent empfinden die Annäherungen in der Nacht der Rosen als unangebracht.

Eines scheint jedoch klar zu sein: Rebecca genoss den Kuss mit dem Hottie! "Ich fühle mich gerade wie eine zwölfjährige Prinzessin. Ich bin einfach glücklich und habe Glücksgefühle im Bauch und hoffe, dass da irgendwann mal Schmetterlinge draus werden", verriet die Brünette im Einzelinterview. Und auch David schien es nicht zu bereuen: "Der Kuss hat sich schön angefühlt. Vielleicht sogar schöner und intensiver, als er gestern gewesen wäre."

