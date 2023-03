"Friends"-Reunion! Jennifer Aniston trifft alten Co-Star

In guter Erinnerung geblieben! Jennifer Aniston (54) spielte von 1994 bis 2004 in der beliebten US-Sitcom Friends mit. Als Charakter Rachel Green stand sie mit Matt LeBlanc (55), Matthew Perry (53), David Schwimmer (56), Lisa Kudrow (59) und Courteney Cox (58) vor der Kamera. Erst Ende Februar feierte die 54-Jährige ein kleines Wiedersehen auf Courteneys Walk-of-Fame-Ehrung. Jetzt hat Jennifer einen weiteren Co-Star getroffen!

Während einer Drehpause der Show "Live with Kelly and Ryan" wurde die "Murder Mystery"-Darstellerin von der Schauspielerin Mae Whitman (34) auf ihre gemeinsame Vergangenheit angesprochen: "Ich war bei 'Friends' und habe das Mädchen gespielt, das mit den Keksen der Pfadfinderinnen die Treppe hinuntergestoßen wurde. Ich wollte nur Hallo sagen, weil du so nett zu mir warst [...] und mir das Gefühl gegeben hast, ein Teil der Crew zu sein. Ich danke dir." Sichtlich berührt umarmte Jennifer die "Duff"-Darstellerin, die sie nach fast 30 Jahren zum ersten Mal wiedersah.

Auf Instagram postete Mae ein Foto von sich und der Emmy-Preisträgerin und verriet: Als 8-Jährige fühlte sie sich von Jennifer so sehr geliebt, dass "ich hysterisch weinte, als die Folge abgedreht war. Ich machte ihr sogar Weihnachtsschmuck."

Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und Courteney Cox in der Serie "Friends"

Anzeige

Getty Images Mae Whitman bei der Premiere von "Venom" in Los Angeles, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de