"Friends"-Reunion! Courteney Cox bekommt Walk-of-Fame-Stern

Dieser Anblick lässt die Herzen der Friends-Fans höherschlagen! Courteney Cox (58) hat sich in Hollywood als Schauspielerin einen Namen gemacht. Ihren Durchbruch feierte sie in jungen Jahren als Monica Geller in der Kult-Sitcom "Friends" an der Seite von Jennifer Aniston (54), Lisa Kudrow (59), Matt LeBlanc (55), Matthew Perry (53) und David Schwimmer (56). Nun wurde Courteney mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt – und feierte diesen Meilenstein unter anderem mit ihren ehemaligen Serienkollegen!

Bei einer Zeremonie in Hollywood wurde der Stern der 58-Jährigen feierlich auf dem Boden enthüllt. Dieses Event ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen. Neben Oscar-Preisträgerin Laura Dern (56) und ihrer Familie waren auch ihre "Friends"-Kollegen Lisa und Jennifer mit von der Partie. Die beiden fanden sogar liebevolle Worte für Courteney. "Mit Courteney befreundet zu sein, bedeutet, mit Courteney eine Familie zu sein. [...] Von Anfang an, als wir sie kennenlernten, war sie sofort einladend, warmherzig, liebevoll", zitierte Entertainment Tonight die Rede der Serienstars.

Lisa und Jennifer erzählten auch von Courteneys Eigenheiten. Unter anderem plauderten sie aus, wie sehr sie das Pokerspielen hasst, obwohl sie es stets mit ihren einstigen Cast-Kollegen gespielt hatte, um sie besser kennenzulernen. In ihrer eigenen Rede bedachte Courteney ihre "wunderbaren Freundinnen" und dankte ihnen für ihre Worte.

