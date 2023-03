Herzogin Meghan erhält Ehrung als beste Podcast-Gastgeberin

Mit ihrem Podcast "Archetypes" erreichte Herzogin Meghan (41) Fans weltweit. Seit vergangenem August veröffentlichte die Frau von Prinz Harry (38) dreizehn Episoden, in denen sie mit Stars wie Mariah Carey (54) oder Paris Hilton (42) über Stigmata gegen Frauen sprach. Wie es nach der ersten Staffel, die im November endete, weitergehen wird, ist noch unbekannt. Auf das Herzensprojekt ist die ehemalige Schauspielerin besonders stolz und konnte in ganzen 47 Ländern die Spitze der Podcast-Charts erreichen. Nun wird Meghans Podcast mit einem Gracie Award ausgezeichnet!

"Vielen Dank an die Stiftung der Allianz für Frauen in den Medien für diese bedeutende Auszeichnung. Das ist ein gemeinsamer Erfolg für mich und das Team hinter Archetypes – die meisten von ihnen sind Frauen – und die inspirierenden Gäste, die mich wöchentlich begleiteten", äußerte die Herzogin in einem Statement auf der Website ihrer Stiftung Archwell. Die Gracie Awards zeichnen jährlich Formate aus, die von oder für Frauen kreiert wurden und einen inspirierenden Beitrag zur Branche leisten. Mit ihren aufrichtigen Gesprächen konnte Meghan als "Beste Gastgeberin eines Unterhaltungspodcasts" überzeugen.

Auch bei den People's Choice Awards im Dezember hatte "Archetypes" unter den Podcasts den ersten Platz abgeräumt. "Ich habe es geliebt, diesen Prozess selber zu kreieren, bis spät in die Nacht im Bett zu sitzen und zu schreiben und kreativ zu sein", hatte die Herzogin anschließend berichtet.

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Games

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022

