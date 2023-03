Ist es unfair? Die GNTM-Nachrückerinnen stoßen endlich dazu!

In der nächsten Woche wird die Gruppe in der Germany's next Topmodel-Villa ganz schön aufgemischt! Nach einer anstrengenden Zeit in Los Angeles kämpfen im Moment noch 13 von Heidi Klums (49) Schützlingen im Rahmen der Castingshow um den begehrten Titel. Doch schon bald müssen sich die Kandidatinnen auf neue Konkurrentinnen einstellen. In der nächsten Woche ziehen nämlich endlich die Nachrückerinnen ein!

Auf der offiziellen Instagram-Seite der TV-Show wurde jetzt ein Trailer der kommenden Episode veröffentlicht: Heidi begrüßt endlich die Best-Ager am Set in Los Angeles. "Das Warten hat ein Ende! In der nächsten Folge stoßen die langersehnten Nachrückerinnen zu unseren Models dazu", betonte die Produktion auf Social Media.

Die GNTM-Fans haben zum Thema Nachrückerinnen allerdings gespaltene Meinungen! In der Kommentarspalte diskutieren zahlreiche Nutzer über die Neuerung. "Ist ja schon etwas unfair gegenüber den anderen Models" oder auch "Na ja, um es fair zu halten, hätten die spätestens in Folge vier dazustoßen sollen", kritisierten beispielsweise zwei User. Ein weiterer betont hingegen, dass die neuen Teilnehmerinnen "frischen Wind" in die Sendung bringen.

ProSieben / Richard Hübner GNTM-Girls beim Dreh mit Starfotograf Rankin

Instagram / heidiklum Heidi Klum, TV-Bekanntheit

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

