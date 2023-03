Knossi tanzt sich "7 vs. Wild" mit Contemporary aus dem Leib

Knossi (36) tanzt sich "7 vs. Wild" aus dem Leib! Schon seit ein paar Wochen schwingt der Streamer nun schon wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Dabei hat der Internetstar auch schon eine gewaltige Wandlung hingelegt! Die Tanzsendung ist jedoch nicht das einzige Format, welches den Entertainer an seine Grenzen brachte. Er nahm nämlich auch bei der Webserie "7 vs. Wild" teil, bei der die Teilnehmer für einige Zeit vollkommen der Wildnis und sich selbst ausgesetzt werden. Seinen Contemporary widmet Knossi seiner dortigen Zeit!

"Ich war auf einer einsamen Insel in Panama. Habe ums Überleben gekämpft, habe mich selbst gefilmt dabei. Es gab Phasen, da habe ich auch geheult", gibt der 36-Jährige ganz offen zu. In dem Format habe es keine Grenzen gegeben. "Ich habe Todesangst gehabt, du bist ganz alleine", führt Knossi weiter aus. Die Zeit dort verarbeitet er nun jedoch mit einem emotionalen Contemporary zu "Legendary" von Welshly Arms gemeinsam mit Mariia Maksina (25). Für seine Performance wurde der Pokerkommentator mit 24 Punkten von der Jury belohnt.

Trotz des harten Trainings tut "Let's Dance" Knossi jedoch total gut! "Ich habe mein Rauchen, meinen Konsum runtergeschraubt auf zehn Prozent!“, hatte der 36-Jährige stolz im Interview mit RTL berichtet. Diese positive Wandlung geht selbstverständlich nicht an Knossis Bekannten vorbei. Die merken nämlich an, dass er viel jünger aussehe, abgenommen habe und viel gerader stehe.

Instagram / knossi Knossi und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

Instagram / knossi Knossi bei "7 vs. Wild"

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

