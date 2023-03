König Charles und Camilla besuchten Berliner Wochenmarkt

Der erste Staatsbesuch von König Charles III. (74) und seiner Frau Queen Consort Camilla (75) ist in vollem Gange. Am Mittwoch startete das royale Ehepaar seinen Besuch in der Bundeshauptstadt am Brandenburger Tor. Danach ging es für sie zum Schloss Bellevue, wo sie in dem Goldenen Buch der Stadt unterschrieben haben. Am Nachmittag hielt der König dann eine Rede im Bundestag. Am Donnerstag ging es für Charles und Camilla noch auf einen Wochenmarkt!

Auf neuen Bildern sieht man den König und die Königsgemahlin nun bei einem Spaziergang über einen Berliner Wochenmarkt. Das Paar nimmt sich Zeit, mit den Verkäufern zu sprechen und betrachtet die verschiedenen Stände. Die beiden lassen sich die verschiedenen Angebote zeigen und treten sehr volksnah auf. Camilla tritt etwas mutiger als ihr Mann auf, denn sie probiert verschiedene Honigsorten.

Das Königspaar nimmt seine Anhänger auch auf dem offiziellen Instagram-Account mit zum Besuch des Wochenmarktes. Sie teilen einige ihrer Schnappschüsse und Videos und schreiben dazu: "Der 2. Tag beginnt auf dem Wochenmarkt auf dem Wittenbergplatz mit seinen vielfältigen Angeboten."

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles III. beim Besuch eines Wochenmarktes

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles III. beim Besuch eines Wochenmarktes

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles vor dem Schloss Bellevue im März 2023

