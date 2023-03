Molly-Mae Hague findet mit After-Baby-Body keine Klamotten

Im Januar wurde Molly-Mae Hague (23) zum ersten Mal Mama. Sie und ihr Partner Boxer Tommy Fury krönten ihre Liebe, die bei der britischen Version von Love Island begann, durch Töchterchen Bambi. Nach der Geburt war Molly-Mae für eine Weile mit ihrer Tochter auf sich gestellt, da Tommy im Trainingscamp war. Die Umstellung auf das Familienleben konnte demnach erst etwas später wirklich beginnen. Molly-Mae muss sich daneben auch noch an ihren veränderten Körper gewöhnen!

In ihrer Instagram-Story erklärt die Neu-Mama jetzt, wie kompliziert es für sie ist, Sachen zum Anziehen zu finden. Auf dem Schnappschuss sieht man Molly-Mae und ihre Schwester in ihrem Ankleidezimmer sitzen. Betitelt hat die Influencerin das Ganze mit: "Ich habe gerade alles anprobiert, was ich bei Zara gekauft habe, nichts passt! Es ist so schwer, was zu finden, wenn du nicht mehr weißt, welche Größe du trägst."

Dass das Mamasein für sie am Anfang unerwartet problematisch war, erklärte sie auch schon in einem YouTube-Video. "Ich fühle mich nicht, wie ich selbst. [...] Das Muttersein ist schön, aber auch sehr schwer. Ich glaube, ich bin von den ersten Wochen etwas traumatisiert, ich konnte nicht essen, nicht schlafen."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im März 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Januar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrem Baby im Februar 2023

