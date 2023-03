Molly-Mae Hague fühlt sich oft überfordert vom Mama-Alltag

Molly-Mae Hague (23) gibt ihren Fans ein ehrliches Update. Ende Januar durften die Influencerin und ihr Partner Tommy Fury ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten. Seitdem lässt sie ihre Community auch regelmäßig an ihrem Alltag als Neu-Mama teilhaben. So erzählte sie vor einigen Tagen beispielsweise stolz vom ersten Lächeln ihrer Tochter. Doch nun schlug die Beauty ernstere Töne an: Molly-Mae verriet, dass sie oftmals überfordert ist.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte die 23-Jährige ein Video, in dem sie einige Fragen ihrer Community beantwortete. "Ich habe das Gefühl, dass es so viel zu sagen und so viel zu besprechen gibt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll", begann sie zu schildern. Molly-Mae ergänzte, dass sie sich zuletzt nicht mehr wie sie selbst fühle, alles infrage stelle und völlig durcheinander sei. Die vergangenen zwei Monate habe sie sich außerdem oftmals total überfordert gefühlt. "Mutter zu werden ist das Beste, was mir je passiert ist, aber es ist auch das Schwerste, was mir je passiert ist", versicherte die ehemalige Love Island UK-Kandidatin.

Sie fuhr fort, immer noch nicht recht glauben zu können, dass sich ihr Leben Anfang des Jahres um 360 Grad gedreht hat. "Es ist sehr schwer, das zu begreifen. Es ist die größte Veränderung im Leben, auf die dich niemand vorbereiten kann", erzählte die Neu-Mama. Unter dem Video sprachen ihr daraufhin viele Fans Mut zu.

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im März 2023

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de