Nach Skiunfall: Gwyneth Paltrow für nicht schuldig erklärt

Gwyneth Paltrow (50) wurde freigesprochen! Seit vergangener Woche ist die Schauspielerin bereits zum zweiten Mal im Rechtsstreit mit einem Mann namens Terry Sanderson. 2016 war die Schauspielerin auf einer Skipiste in Utah in einen Unfall geraten. Der pensionierte Optiker behauptete, dass die Zweifachmama in ihn hineingefahren sei und daraufhin Fahrerflucht begangen habe. Die Blondine versicherte, dass das Gegenteil der Fall war. Nun wurde das Urteil gesprochen: Gwyneth ist unschuldig!

BBC berichtet über den Fall, in welchem es in der vergangenen Nacht zu einem Urteil kam. Die Geschworenen entschieden, dass die 50-Jährige keine Schuld trifft. Im Gegenteil: Die Jury war sich einig, dass der Kläger die alleinige Verantwortung trägt. Der Iron Man-Darstellerin wurde allerdings nur ein einziger Dollar für wirtschaftliche Schaden zugesprochen. Dies geschah auf ihren eigenen Wunsch. "Ich bitte um einen Dollar für mich und dann um die Erstattung der Anwaltskosten, was eine andere Sache ist", erklärte Gwyneth.

Gwyneth habe sich selbst zugenickt, als das Urteil verlesen wurde. Sie soll zufrieden gewirkt haben. Sie habe sich außerdem leise bei den Geschworenen bedankt, als der Richter ihnen für ihren Dienst dankte und sie von ihren Pflichten entband.

Getty Images Gwyneth Paltrow während eines Gerichtsprozesses 2023

Getty Images Gwyneth Paltrow im März 2023

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

