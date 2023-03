Nico Legat bei "Temptation Island": Sein Vater schämt sich

Für ihn ist die Schamgrenze erreicht! Vier Paare stellen sich ab dieser Woche wieder dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island – der Insel der Verführung. Auch Nico Legat, der Sohn des Fußballspielers Thorsten Legat (54), nimmt mit seiner Freundin Sarah an dem TV-Experiment teil. Das Vater-Sohn-Gespann sah sich nun gemeinsam die ersten Szenen der Show an. Beim Anschauen bekam Thorsten einen Schweißausbruch!

"Dann wäre ich steif wie ein Brett", äußerte Nico in einer Szene der ersten Folge gegenüber zwei heißen Single-Ladys. Sein Vater schien davon nicht begeistert zu sein: "Guck dir mal an, wie ich schwitze", sagte er, während er sich mit seiner Frau Alexandra und seinem Sohn die Ausschnitte anschaute. Vor Schock hielt sich der Fußballprofi am Kühlschrank fest und erklärte, dass seine Schamgrenze schon jetzt erreicht sei.

Dennoch versicherte Thorsten immer für seinen Sohn da zu sein und hinter ihm zu stehen. "Unser Junge ist unser Junge. Ich weiß, wie er funktioniert, ich weiß, wie er tickt und ich liebe ihn. [...] Er ist ein großartiger Junge", stellte der Glatzkopf klar. Auch Alexandra scheint Nicos Entscheidung nachvollziehen zu können. Lachend gab sie zu: "Man ist jung und braucht das Geld."

RTL / Frank J. Fastner Nico und Sarah, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

Getty Images Thorsten Legat, Reality-TV-Star

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten Legat, ehemaliger Profifußballer

