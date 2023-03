Wenn "Temptation Island" glückt: Paare haben Hochzeitspläne

Heute ist es so weit! Die erste Folge der fünften Staffel Temptation Island ist verfügbar. In dem Format stellen sich vier Paare dem absoluten Treuetest. Die vergebenen Männer leben zwei Wochen mit heißen Single-Ladys in einer traumhaften Villa zusammen. Genauso wie ihre Freundinnen – die die zwei Wochen mit hotten Single-Boys verbringen. Zwei der Paare haben schon konkrete Pläne für ihre Zeit nach der Show!

"Ab nächstem Jahr fangen wir langsam an, uns ein Häuschen aufzubauen und irgendwann kommt dann auch der Antrag", erklärt Nico. Die beiden sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar. "Für unser Alter haben wir auch schon eine reife Beziehung", erklärt Sarah. "Irgendwann wollen wir dann auch zwei Kinder haben", berichtet der Sohn von Thorsten Legat (54) in der Folge.

Die beiden sind aber nicht die Einzigen mit Hochzeitsplänen! Auch Loreen und Adam sind sich nach knapp einem Jahr Beziehung sicher. "Wenn wir das hier packen und durchstehen, sehe ich keinen Grund mehr, Loreen nicht zur Frau zu nehmen und ihr einen Antrag zu machen", plaudert der 26-Jährige aus.

