Philipp Boy ist total happy mit "Let's Dance"-Partnertausch

Philipp Boy (35) hat sich mit der Neuerung wohl nun abgefunden! Der Turner schwang bislang gemeinsam mit Patricija Ionel (28) bei der diesjährigen Let's Dance-Staffel das Tanzbein. Vergangenen Freitag überraschte die Sendung jedoch mit einer ganz besonderen Änderung: nämlich neue Profi-Star-Kombis! Von nun an wird der Sportler mit Christina Luft (33) über die Tanzfläche fegen. Mit dem Partnertausch ist Philipp nach erstem Schock nun sogar total glücklich!

Während der Sendung war der 35-Jährige gar nicht glücklich über die Neuerung – offenbar hat er sich nun jedoch an seine neue Partnerin gewöhnt. "Im ersten Moment waren wir geschockt, aber ich bin megahappy, dass es stattgefunden hat!“, gibt Philipp nun gegenüber RTL zu. Durch den Wechsel könne er nun nämlich "andere Herangehensweisen und Methodiken" lernen. "'Let's Dance', habt ihr gut gemacht!", lobt der diesjährige Kandidat die Neuerung nun überglücklich.

Das sehen jedoch offenbar nicht alle Promis so. Julia Beautx (23) hat sich nämlich so sehr an Zsolt Sándor Cseke (35) gewöhnt, dass sie den Profi nun gar nicht mehr hergeben möchte! "Zsolt, Hilfe. Mir wurde eine Maschine geschickt“, schreibt sie verzweifelt auf Instagram. Augenscheinlich kennt ihr neuer Tanzpartner Vadim Garbuzov (35) beim Training kein Erbarmen mit der YouTuberin.

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Instagram / philipp.boy Christina Luft und Philipp Boy beim Tanztraining für "Let's Dance"

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

