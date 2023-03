"The Eras Tour": So eindrucksvoll sind Taylor Swifts Shows

Taylor Swift (33) gibt mal wieder tausend Prozent! Die Sängerin veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr neues Album "Midnights" und brach damit sämtliche Rekorde. Nun geht sie auf große US-Tour und spielte bereits erste Konzerte – und die haben es in sich. Insgesamt 44 Songs performt Taylor und steht somit rund 3:15 Stunden auf der Bühne. Echte Hingucker sind auch ihre Designer-Kleider – so glänzt sie zum Beispiel in einem funkelnden Versace-Bodysuit oder in pompösen Ballkleidern.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de