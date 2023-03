Ging sofort viral: So krass war Taylor Swifts Tour-Auftakt!

Die Fans sind begeistert! Lange hatten die Swifties, wie Taylor Swift (33) ihre Followerschaft bezeichnet, auf diesen Tag hingefiebert. Am vergangenen Freitag war es dann so weit und die Musik-Ikone machte den Auftakt zu ihrer langersehnten "The Eras Tour" im US-amerikanischen Glendale. Bevor die Tour überhaupt begonnen hatte, gingen viele Prognosen davon aus, dass sie ein richtiges Spektakel und ein großer Kassenschlager sein wird. Tatsächlich scheint die Musikerin nicht zu enttäuschen: Taylors Tour-Auftakt war ein Auftritt der Extraklasse!

Via TikTok gingen etliche Clips viral, die die "Bad Blood"-Interpretin im Rahmen ihrer mittlerweile sechsten Tournee zeigen. Taylor stand während ihres Auftritts in Glendale für über drei Stunden auf der Bühne, sang mehr als 40 Songs und überraschte mit so einigen Fan-Favoriten. So performte die Pop-Interpretin beispielsweise "The Archer" aus ihrem "Lover"-Album oder auch das Lied "Karma". Zudem ließen ihre Looks wohl nicht zu wünschen übrig und die Blondine versuchte augenscheinlich, jede ihrer musikalischen Äras mit dem jeweils passenden Outfit darzustellen.

Dafür wird die "The Man"-Interpretin durchaus gefeiert – unter anderem auch von bekannten Freundinnen. So hatte vor Kurzem bereits Gigi Hadid (27) angekündigt, sie wolle Taylor unbedingt performen sehen. "Ich bin eine Psychopathin bei einer Taylor-Show. Ich bin dann alles andere als cool und bin die peinlichste Freundin", verkündete das Topmodel.

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

