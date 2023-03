Trotz Freund: Sam Abdul hat noch Kontakt mit Brett Oppenheim

Samantha Abdul (33) und Brett Oppenheim (45) sind wohl gute Freunde geworden! Die Influencerin hatte vor wenigen Monaten mit einem Flirt mit dem TV-Makler für Schlagzeilen gesorgt: Die zwei hatten sich öffentlich ziemlich vertraut gezeigt, weswegen über eine mögliche Beziehung spekuliert wurde. Später stellte die Beauty klar, dass sie nie zusammen waren. Nun hat die Blondine aber einen neuen Partner – der Kontakt mit Brett besteht trotzdem noch!

Erst vor Kurzem bestätigte die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Ihren Freund stellte sie allerdings noch nicht vor. In einem Q&A auf Instagram verriet sie nun, dass Brett trotzdem nicht ganz aus ihrem Leben verschwunden ist: "Wir haben Kontakt, aber ich bin jetzt auch in einer Beziehung, daher würden wir uns sicher freundschaftlich mal sehen, wenn es passt."

Aber wer ist Sams Freund überhaupt? Das möchte die Tätowiererin erst mal noch nicht verraten. "Sobald so was öffentlich wird, bringt es leider immer Probleme mit sich, die für eine frische Partnerschaft Gift sein können. Vielleicht möchte er auch einfach nicht in die Öffentlichkeit – wer weiß", schrieb sie.

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, September 2022

Anzeige

Instagram / marielounurk Brett Oppenheim und Samantha Abdul im September 2022

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Februar 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sam und Brett noch Kontakt haben? Irgendwie komisch. Da ist meiner Meinung nach nichts dabei. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de