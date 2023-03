Welches "The Masked Singer"-Kostüm ist bisher das schönste?

Welche Maske kann schon jetzt überzeugen? Am Samstagabend geht die achte The Masked Singer-Staffel an den Start. Zehn Promis werden wieder kostümiert auftreten und gesanglich alles geben, während ihre Identität geheim bleibt. Sechs Masken sind schon bekannt – die restlichen werden wohl wie in der vorherigen Ausgabe erst in der Auftaktshow enthüllt. Doch welches der bisherigen "The Masked Singer"-Kostüme kommt am besten bei den Fans an?

Unter anderem das coole Känguru will die Zuschauer überzeugen – wie sein tätowiertes Fell wohl so ankommt? Das Seepferdchen ist ganz im Gegensatz ein ausgesprochen hübsches Kostüm. Besonders süß ist dieses Mal der Pilz mit seinem hübschen Schuppenkleid. Doch er ist nicht die einzige niedliche Maske: Der putzige Waschbär hat auch schon viele Bewunderer! Ebenso wie der respekteinflößende Schuhschnabel, der eine Spannweite von 2,20 Metern hat. Der Punk-Igel mit seinen LED-Stacheln ist das schwerste Kostüm dieser Staffel... Aber ist es auch das beliebteste?

Mit der neuen Staffel wartet übrigens eine große Neuerung auf die Zuschauer! ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler erklärte: "'The Masked Singer' wird so nah wie nie. Versprochen. Denn in Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer mit völlig neuen Blickwinkeln aus den Masken. Wie das funktioniert? Erstmals platzieren wir Kameras unter den Masken." Jetzt seid ihr gefragt: Welches Kostüm ist bisher euer Liebling? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Das Känguru von "The Masked Singer Germany"

ProSieben/Willi Weber Der Pilz, "The Masked Singer"-Maske 2023

ProSieben/Willi Weber Der Waschbär von "The Masked Singer" 2023

