Er ist der erste Gast im Rateteam bei "The Masked Singer"!

Dieser Promi ist der erste Gast in der Jury von The Masked Singer! Am 1. April 2023 startet endlich die neue Staffel der Musik-Show – im Netz wurden schon die Kostüme der diesjährigen Promis vorgestellt. Ab April werden dann beispielsweise ein Igel, ein Känguru oder auch ein Seepferdchen auf der Bühne zu sehen sein. Gemeinsam in der Jury sitzen mal wieder Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49). Jetzt wurde auch bekannt gegeben, wer neben den beiden in der ersten Folge mitraten darf!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde am Donnerstagmorgen ein Beitrag gepostet, der verrät: "Trommelwirbel! Unser erster Gast in der neuen Staffel ist Wincent Weiss (30)! Mal sehen, wie gut er unser Rateteam unterstützen kann und vielleicht schon den ein oder anderen Masked Singer entlarvt!" Das Bild zeigt den deutschen Pop-Sänger in dem typischen "The Masked Singer"-Layout.

Die Meinungen der Zuschauer zu dem Gast sind durchwachsen. "Mega! Das wird sich erst mal angeschaut!", schrieb ein begeisterter User. Ein enttäuschter Kommentar jedoch lautete: "Ich hätte mich über jemand anderes deutlich mehr gefreut!"

Getty Images Wincent Weiss bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019

Nicole Kubelka / Future Image Wincent Weiss, Sänger

Marvin Ströter Sänger Wincent Weiss

