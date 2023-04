Follower-Spitze auf Twitter: Barack Obama wurde entthront!

Jetzt wurde er überholt! Jahrelang war Ex-US-Präsident Barack Obama (61) die meistgefolgte Person auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Mit rund 133 Millionen Followern stand er an oberster Stelle der beliebten Onlineplattform. Der ehemalige Politiker wurde jetzt aber abgehängt: Und zwar von niemand Geringerem als dem Mann, der das soziale Netzwerk im vergangenen Oktober für 44 Milliarden US-Dollar erstanden hat: Elon Musk (51)!

Wie Just Jared berichtet, ist der Tesla-Gründer am früheren Präsidenten vorbeigezogen. Am Donnerstagabend hatte der Account des Milliardärs mehr als 133,2 Millionen Follower. Auf dem dritten Platz liegt Justin Bieber (29) mit rund 20 Millionen Anhängern weniger. Auf ihn folgen Katy Perry (38) und Rihanna (35). Cristiano Ronaldo (38), der die höchste Followeranzahl auf Instagram hat, liegt auf Platz sechs. Auf den siebten Platz schafft es Taylor Swift (33). Hinter ihr liegt der Premierminister von Indien: Narendra Modi. Auch ein weiterer ehemaliger Präsident gesellt sich zu den Top-Ten: Donald Trump (76). Mit dem zehnten Rang schließt Lady Gaga (37) die Liste.

Elon Musk ist nicht nur die meistgefolgte Person auf Twitter – er ist auch der reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen besteht zurzeit aus umgerechnet etwa 176 Milliarden Euro. Anfang des Monats konnte er damit den Franzosen Bernard Arnault (74) überholen.

Getty Images Elon Musk auf der Halloween-Party von Heidi Klum 2022

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala 2021

Getty Images Katy Perry im November 2022

