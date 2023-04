Nach Ehe-Aus: Reese Witherspoon erstmals ohne Ring unterwegs

Für Reese Witherspoon (47) gibt es offenbar kein Zurück mehr! In der vergangenen Woche verkündete die Schauspielerin ganz überraschend: Sie und ihr Ehemann Jim Toth (52) lassen sich scheiden! Einem Bekannten zufolge hatten sich die Eltern eines gemeinsamen Sohnes bereits seit einiger Zeit auseinandergelebt. Jetzt will die "Natürlich blond"-Darstellerin wohl nur noch nach vorne blicken – denn Reese ist nun erstmals ohne ihren Ehering unterwegs!

Am Donnerstag wurde Reese von Paparazzi bei einem Spaziergang durch Nashville abgelichtet. Seit sie mit der Trennung an die Öffentlichkeit gegangen war, war es das erste Mal, dass die 47-Jährige gesichtet wurde. Vor allem eines fiel auf den Schnappschüssen, die Mirror vorliegen, jedoch besonders ins Auge: Die frischgebackene Singlelady hat ihren Ehering abgelegt!

Leicht falle Reese die Scheidung von ihrem Ex allerdings nicht. "Sie hatten viele gemeinsame Freunde und Interessen. In kreativer Hinsicht stimmten sie in vielerlei Hinsicht überein. Sie stimmten in ihren Werten wirklich überein", erklärte ein Insider kürzlich gegenüber People über die Beziehung der beiden und fügte hinzu, dass das einstige Paar dennoch auf eine schöne Beziehung zurückblicke.

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth, Dezember 2012

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Getty Images Jim Toth mit Reese Witherspoon bei den Critics' Choice Awards, 2018

