Insider: Scheidung fällt Reese Witherspoon und Jim schwer!

Für Reese Witherspoon (47) und Jim Toth (52) war es offenbar keine leichte Entscheidung. Vergangenen Freitag hatte die Schauspielerin nach knapp zwölf Jahren Ehe überraschend die Scheidung von dem Filmproduzenten bekannt gegeben. Für ihren gemeinsamen Sohn wolle das Ex-Paar weiterhin an einem Strang ziehen. Böses Blut herrsche zwischen ihnen nicht – im Gegenteil: Ein Insider verrät nun, wie schwer das Ehe-Aus für Reese und Jim sei.

"Diese Entscheidungen sind so schwierig, wenn so viel Freundschaft und Liebe da ist", plaudert die Quelle gegenüber People aus. Zudem verriet der Insider, dass hinter der "Natürlich blond"-Darstellerin und dem 52-Jährigen eine schöne Beziehung liege. "Sie hatten viele gemeinsame Freunde und Interessen. In kreativer Hinsicht stimmten sie in vielerlei Hinsicht überein. Sie stimmten in ihren Werten wirklich überein", erklärt die Quelle weiter. Dennoch seien Reese und Jim zu dem Entschluss gekommen, dass es das Richtige sei, künftig getrennte Wege zu gehen.

Ein weiterer Insider hatte hingegen bereits vor der Bekanntgabe der Scheidung berichtet, dass das Paar sich auseinandergelebt habe. "Die Leidenschaft ist nicht vorhanden und sie führen sehr getrennte Wege", hatte er preisgegeben. Auch hatte die Quelle gegenüber Radar Online behauptet, dass das Ex-Paar nicht gerade zärtlich miteinander umgehe – nach außen hätten sie meist sehr kalt gewirkt.

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth, Dezember 2012

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon im Januar 2015

Getty Images Reese Witherspoon mit Jim Toth

