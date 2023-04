Nicolas Cage in wildem Outfit bei seiner "Renfield"-Premiere

Nicolas Cage (59) zeigt sich von seiner exzentrischen Seite! Der Star-Schauspieler wird bald wieder im Kino zu sehen sein: Er schlüpft in die Rolle des fiesen Vampirs in der Horror-Komödie "Renfield" – die lose auf dem Roman "Dracula" von Bram Stoker basiert. Der ulkige Streifen kommt am 20. April in die deutschen Kinos. Aktuell ist der gebürtige Kalifornier fleißig auf Promo-Tour: Bei der "Renfield"-Premiere erschien Nicolas jetzt in einem besonders wilden Outfit!

Der Filmstar stach im New Yorker Museum of Modern Art definitiv aus der Menge heraus: Nicolas trug ein funkelndes Jackett zu einem schwarzen Hemd und kombinierte dazu elegante Hosen mit Zebra-Print! Schwarze Lackschuhe rundeten den ausgefallenen Graf-Dracula-Look perfekt ab. Auch seine Co-Stars warfen sich natürlich in Schale: Nicholas Hoult (33), der den geplagten Vampir-Handlanger Renfield spielt, wählte ganz im Gegensatz zu Cage einen sandfarbenen Anzug. Besonders süß: Die beiden Männer begrüßten einander ausgelassen auf dem schwarzen Teppich.

Nicolas wurde am Dienstagabend übrigens auch von seiner Frau Riko Shibata begleitet. Die beiden haben im Februar 2021 ganz privat geheiratet – und sind im September 2022 Eltern geworden. Erst vor ein paar Tagen wurde der Schauspieler erstmals mit seiner kleinen Tochter gesichtet.

Anzeige

Getty Images Cast und Crew von "Renfield"

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage und Nicholas Hoult bei der "Renfield"-Premiere in New York

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage und seine Frau Riko Shibata bei der "Renfield"-Premiere in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de