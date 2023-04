Nur ein kurzer Besuch: Susan Sideropoulos verlässt GZSZ!

Traurige Nachrichten für alle GZSZ-Fans! Erst im Januar war verkündet worden, dass Susan Sideropoulos (42) nach ihrer Rückkehr in den GZSZ-Kosmos durch ihre Beteiligung an dem Spin-off Leon – Glaub nicht alles, was du siehst auch wieder zurück in den Kolle-Kiez und somit zur beliebten Vorabendserie kehrt. Drei Monate lang durften sich die Zuschauer nun über spannende Geschichten rund um ihre neue Rolle Sarah Elsässer freuen. Doch jetzt wird bekannt: Susan soll GZSZ wohl erneut den Rücken kehren!

Wie Bild am Sonntag erfahren haben will, soll bereits am 20. April die letzte Folge mit der Schauspielerin im TV zu sehen sein. "Für mich war es eine Mischung aus emotionaler Zeitreise und der Möglichkeit, die Serie noch einmal aktuell und im Jetzt zu erleben. Toll!", sagt die 42-Jährige im Interview mit dem Medium über ihre Zeit bei der Daily. Offiziell bestätigt wurde ihr Ausstieg von RTL bislang jedoch noch nicht.

Auch Daniel Fehlow (48) hat nach einem kurzen Besuch zu Beginn des Jahres die Vorabendserie wieder verlassen. Doch was macht der Schauspieler, wenn er nicht gerade am GZSZ-Set dreht? "Parallel habe ich als Synchronsprecher gearbeitet, da mache ich jetzt gerade ein bisschen mehr, weil ich mehr Zeit habe", hatte er vergangenes Jahr im Promiflash-Interview erzählt.

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

RTL Erik-Darsteller Patrick Heinrich und Sarah-Darstellerin Susan Sideropoulos im Mauerwerk, GZSZ

RTL Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos

