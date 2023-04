Paulina Ljubas ist außer sich vor Wut wegen Evas Aprilscherz

Das fand sie gar nicht lustig! Paulina Ljubas (26) ist eine deutsche Influencerin und ein Realitystar. Durch ihre Serienrolle der "Stella Fries" in der Dokusoap Köln 50667 wurde die hübsche Brünette über Nacht bekannt. Ihre Fans lieben sie vor allem für ihre offene und ehrliche Art. Auch jetzt nahm Paulina kein Blatt vor den Mund, denn TV-Persönlichkeit Evanthia Benetatou (30) brachte einen Aprilscherz, der sie wütend machte!

Nachdem Eva darüber gescherzt hatte, schwanger zu sein, meldete sich Paulina in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich kann dazu echt nur sagen: Es gibt Leute, die sind lustig, aber eben das ganze Jahr über. Und es gibt Leute, die sind einfach nicht witzig", stichelt der Realitystar gegen Eva. "So Fake-Schwangerschaftsankündigungen [...] fühle ich gar nicht", stellte sie klar. Außerdem teilte Paulina ein Video mit der Unterschrift "Bratpfannen, die denken, Fake-Schwangerschaften und Outings wären ein guter Aprilscherz" und rollte offensiv die Augen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Ex-Freund der TV-Persönlichkeit, Henrik Stoltenberg, einen Aprilscherz gebracht, der ordentlich nach hinten losging. Damals teilte der Casanova ein gemeinsames Bild mit Schauspieler Sandy Fähse (38) und outete sich als homosexuell. Henriks Fans fanden das alles andere als lustig! "So uncool, so ein sensibles Thema als Fool zu benutzen", hieß es in den Kommentaren.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2023

Instagram / Cj56xR7JpB7 Paulina Ljubas im Oktober 2022

