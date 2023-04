Pretty in Pink: Heidi Klum überzeugt mit knalligem Outfit

Heidi Klum (49) warf sich mal wieder ordentlich in Schale! Derzeit steht das Supermodel nicht nur für die 18. Staffel von Germany's next Topmodel vor der Kamera – sie ist auch im US-Amerikanischen Fernsehen zu sehen. Schon seit einigen Jahren sitzt die deutsche Schönheit in der Jury von America's Got Talent. Auch in dieser Show zeigte sie sich mal wieder von ihrer besten Seite. Nun strahlte Heidi in einem flauschig-grellen Look!

Paparazzi erwischten die 49-Jährige in Los Angeles, als sie vor den Studios der Castingsendung ankam. Dabei trug die GNTM-Chefin ein auffälliges pinkes Kleid aus kuscheligem Teddystoff mit einem dazu passenden Cardigan, der ihr fast bis zu den Knöcheln reichte. Dazu kombinierte die Beauty beige Overknee-Stiefel und eine goldene Pilotensonnenbrille.

Besonders süß: Auf einem der Schnappschüsse erkennt man Heidis Smartphone – und erhascht auch einen Blick auf ihr Hintergrundbild. Darauf zu sehen: ein niedliches Pärchenfoto von Ehemann Tom Kaulitz (33) und der Blondine. In Schwarz-Weiß strahlen die beiden in die Kamera und kuscheln sich ganz nah aneinander.

MEGA Heidi Klum im März 2023

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2019

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

