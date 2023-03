Elevator Boys wollten "mehr Power": GNTM-Lara fliegt raus!

Für dieses Mädchen ist die Reise hier zu Ende! Heute lief die siebte Episode der Castingshow Germany's next Topmodel. Zu Beginn der Folge kämpften noch 14 Kandidatinnen um den Titel – darunter auch Lara Rollhaus. Auch diese Woche hatte sich Heidi Klum (49) wieder prominente Verstärkung zur Seite geholt. Mit den Elevator Boys sollten die Nachwuchsmodels sich in einem Video-Dreh beweisen. Lara konnte Heidi und die Jungs nicht überzeugen und musste die Show verlassen!

"Man hat das Gefühl, dass es dir wirklich keine Freude bereitet, im Rampenlicht zu stehen", sagt Heidi, bevor sie schließlich Laras Konkurrentin Coco Clever in die nächste Runde schickt. Schon beim Üben der Choreografie hatte die 18-Jährige beklagt, "überfordert" zu sein. Im zweiten Teil der Challenge mussten die Girls dann improvisieren und beim Tanzen mit den Gastjuroren interagieren. Das schien nicht gerade ihre Lieblingsaufgabe zu sein: "Wenn's 'ne Überraschung gibt, wo man was abliefern muss und 'nen Tanz machen muss, mag ich das gar nicht." Heidi schien schließlich nicht sonderlich begeistert von ihrer Performance "Sie macht gar nichts", musste die Model-Mama mehrfach feststellen. Beim Entscheidungswalk vermissten die Elevator Boys ihr "Funkeln in den Augen" und wollten "mehr Power".

Während die meisten der Mädels vom Gastauftritt der Webstars begeistert waren, war Coco nicht allzu beeindruckt. "Ich kenne sie, aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen", gab sie zu. Mit ihrer Ehrlichkeit konnte sie bei Heidi und den Elevator Boys zwar nicht punkten, aber einige Fans auf Social Media für sich gewinnen.

ProSieben/Richard Hübner Lara Rollhaus bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben/Richard Hübner Die Elevator Boys und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben/Richard Hübner Coco Clever bei GNTM

