Es war ihr erster Staatsbesuch als Königsgemahlin! Queen Consort Camilla (75) reiste mit ihrem Mann König Charles III. (74) am 28. März nach Berlin, wo das Paar zwei Tage verbrachte. Am Freitagmorgen ging es für sie dann mit dem Zug nach Hamburg. Auch hier absolvierte das royale Paar seine geplanten Termine gemeinsam. Zum Abschluss der Reise bestritt Camilla jedoch auch einen Termin ohne ihren Gatten Charles!

Ihren Staatsbesuch verbrachten Charles und Camilla an der Seite von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und dessen Frau Elke Büdenbender (61). Am letzten Tag ging es für die Königsgemahlin und die Richterin in eine Hamburger Grundschule. Die beiden Frauen nahmen sich für die Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen viel Zeit, besuchten eine Unterrichtsstunde und lasen gemeinsam mit den Kindern "The Gruffalo".



Vor Camillas und Elkes Besuch in der Grundschule besuchten die Damen gemeinsam mit ihren Männern das Hamburger Rathaus. Für Charles und den Bundespräsidenten ging es nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt auf eine Hafenrundfahrt. Nach ihren individuellen Terminen nimmt das royale Paar an der Abschiedsfeier in der deutschen Botschaft wieder gemeinsam teil.

Getty Images Elke Büdenbender und Queen Consort Camilla besuchen eine Hamburger Grundschule im März 2023

Getty Images Queen Consort Camilla und Elke Büdenbender besuchen eine Hamburger Grundschule im März 2023

Getty Images Queen Consort Camilla besucht eine Hamburger Grundschule im März 2023

Getty Images Queen Consort Camilla zeichnet den "Gruffalo" beim Besuch einer Hamburger Grundschule im März 2023

