Vor George: Arzt erklärte Evanthia Benetatou für unfruchtbar

Eva Benetatou (30) teilt ihre Leidensgeschichte. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin erlaubte sich einen Aprilscherz, der gewaltig nach hinten losging: Sie behauptete im Netz erneut schwanger zu sein, was viele ihrer Fans verletzte, denen dieses Familienglück bislang verwehrt geblieben ist. Aus diesem Grund kassierte die TV-Bekanntheit einen heftigen Shitstorm, auf den sie nun reagierte: Eva wollte niemanden damit verletzen, da sie selbst von ihrem Arzt vor der Geburt ihres Sohnes George für unfruchtbar erklärt worden war.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Mama mit einer Entschuldigung zu Wort, in der sie ein überraschendes Detail aus ihrer Vergangenheit preisgab: "Ich war auch davon betroffen und mir hat der Arzt gesagt, bevor ich George bekommen habe, dass ich auch nicht schwanger werden kann." Für sie sei diese Zeit hart gewesen, dennoch habe sie versucht, positiv zu denken. "Ich habe damals den Kopf eben nicht in den Sand gesteckt, ich habe trotzdem daran geglaubt", erklärte die 30-Jährige.

So stellte Eva auch noch einmal klar, dass sie mit ihrem Aprilscherz niemandem auf die Füße treten wolle. "Dieser Witz war einfach nur auf mich persönlich bezogen und ich habe einfach nicht groß darüber nachgedacht", erklärte sie, weshalb sie überhaupt auf die Idee gekommen sei, so etwas zu behaupten. "Ich wünsche jeder Frau da draußen, dass sie dieses Glück erleben darf", ergänzte die Beauty.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2023

