Was? Thomas Gottschalk bietet Lisa Mantler Ehe-Beratung an

Ob sie seine Ratschläge annehmen sollte? Der Wetten, dass..?-Moderator Thomas Gottschalk (72) meldete sich vor wenigen Wochen auf Instagram an. Enthusiastisch meldete er sich schon bei seinen Followern und meinte, dass Social Media sein Ding werden könnte. In einem neuen Posting richtet er jetzt Worte an die Netz-Bekanntheit Lisa Mantler (20). Sie heiratete nämlich vor Kurzem ihren Freund. Jetzt bietet Thomas Lisa tatsächlich Hilfe in Sachen Ehe an!

Auf Instagram schickt er ihr zunächst Glückwünsche zur Hochzeit: "Du bist in den Stand der Ehe getreten. Dazu wünsche ich dir alles Gute! Wir sehen uns am 25. November bei 'Wetten, dass..?' und falls du Eheberatung brauchst, auf mich kannst du immer zählen." Thomas hatte seine mittlerweile Ex Thea Gottschalk im Jahr 1967 geheiratet. Sie galten stets als Traumpaar, bis dann im Jahr 2019 völlig überraschend die Trennung bekannt gemacht wurde. Kurze Zeit später zeigte sich der heute 72-Jährige mit der deutlichen jüngeren Karina Mross an seiner Seite.

Ob er das mit den Ratschlägen so ernst meint, ist jedoch fraglich. Denn dann geht Thomas auf Lisas große Followerzahl ein. "Alles Gute für dich und deine vielen, vielen Follower. Gib mir doch welche ab, ich bin jetzt neu bei Insta", grinst er verschmitzt in die Kamera.

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk, November 2011 in Wiesbaden

Instagram / vidadelisa Lisa und ihr Verlobter im November 2022

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Menschen, Bilder, Emotionen!" im Dezember 2021

