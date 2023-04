Werden Adam Levines Töchter in seine Fußstapfen treten?

In letzter Zeit fiel er oft mit negativen Schlagzeilen auf. Jetzt geht es für Adam Levine (44) aber auch musikalisch wieder aufwärts. Mit seiner Band Maroon 5 startete er gerade in eine Reihe von Shows in Las Vegas. Hier sind bis August regelmäßige Auftritte der Band geplant. Auch seine Familie soll zu einigen Konzerten erscheinen. Mit Behati Prinsloo (34) ist Adam seit 2014 verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Aber wollen seine Kids dieselbe Karriere wie ihr Papa einschlagen?

In einem Interview mit E!-News verriet der Maroon-5-Frontmann nun, ob seine beiden älteren Töchter in seine musikalischen Fußstapfen treten wollen. "Ich habe sie gefragt, ob sie übernehmen wollen, wenn ich zu alt bin. Bis jetzt haben sie immer 'Nein' gesagt. [...] Sie wollen erwachsen werden und ein normales Leben führen", erklärte Adam. Er könne die Entscheidung seiner 6- und 5-jährigen Töchter verstehen, denn das Leben im Rampenlicht könne sehr unheimlich sein.

Nach den Fremdgeh-Gerüchten kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes scheint es bei Adam und Behati wieder besser zu laufen. Das Model teilte zur ersten Show der Band ein paar Schnappschüsse der gesamten Familie im VIP-Bereich auf Instagram. Darunter auch Fotos der gemeinsamen Kinder, wie sie mit Konfetti spielen oder den Bühnenaufbau begutachten.

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo, März 2023

Anzeige

Instagram / adamlevine Adam Levine und seine Familie

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei den Oscars, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de