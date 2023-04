Zu viele Stunts: Deshalb musste Adam Sandler zur Hüft-OP

Er hatte schon eine Vorahnung. Adam Sandler (56) ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Filmgeschäft dabei. Der Schauspieler gewann durch Rollen in Streifen wie "Meine erfundene Frau" oder "50 erste Dates" an großer Beliebtheit. Im vergangenen Oktober schockierte der sonst so energiegeladene Komiker seine Fans, als er mit Gehstock gesichtet wurde. Der Grund für seine Hüftoperation war lange Zeit unbekannt, bis jetzt: Adam machte zu viele Stunts selbst!

Bei der L.A.-Premiere von "Murder Mystery 2" verriet der 56-Jährige gegenüber Variety, dass er nach Abschluss der Dreharbeiten seine Hüfte erneuern lassen musste: "Ich habe vorher 'Spaceman' gefilmt und hing die ganze Zeit im Gurtzeug. Ich sagte immer: 'Irgendetwas ist mit meiner Hüfte los.' Dann kamen die 'Mystery 2'-Stunts und ich dachte mir: 'Ja, ich muss das Ding definitiv röntgen lassen.'"

Adam gab auch zu, dass die "Tom Cruise ähnlichen"-Stunts in seinem Alter sehr beängstigend gewesen seien. "Ich bin träge. Mein Körper tut weh. Jennifer [Aniston] (54) ist gut in Form. Ich dachte nicht, dass ich vor dem Film so fit sein müsste, aber als wir dann drehten, dachte ich: 'Mann, ich hätte in Form kommen sollen.'" Ob sich der Friends-Star deshalb so gut am Set um ihren Kollegen gekümmert hat?

Getty Images Adam Sandler im Oktober 2022

Scott Yamano/Netflix Jennifer Aniston und Adam Sandler in "Murder Mystery 2"

Getty Images Adam Sandler und Jennifer Aniston beim Photocall für "Murder Mystery" in Los Angeles, Juni 2019

